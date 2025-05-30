Мошки с кухни исчезнут раз и навсегда: об этом способе знают не все

Соседство с плодовыми мошками может быть чрезвычайно неприятным. И если сначала они могут быть незаметными, то очень быстро игнорировать их становится невозможно. Эти насекомые чрезвычайно быстро размножаются и заполняют пространство.

За один раз плодовые мошки могут отложить от 150 до 300 яиц – и личинки вылупляются действительно за считанные дни, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ликвидатор". Поэтому как только вы заметили первых насекомых на кухне, откладывать борьбу с ними точно не стоит.

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Почему в квартире заводятся мошки?

В квартирах обычно заводятся два типа мошек – сциариды, которых также называют грибным комариком, обитающих в горшках цветов, и в дрозофилы, которые известны под названием плодовая мошка.

Последних привлекают прежде всего испорченные фрукты и овощи, и больше всего они любят абрикосы, яблоки, помидоры и персики, а также баклажаны. Насекомые могут завестись в доме не только летом, но и когда на улице холодно.

Чаще всего мошки попадают в дом вместе с купленными в магазине овощами и фруктами. И обычно для проживания они выбирают места с повышенной влажностью, где есть источник гнили и плесени. Поэтому, основные ваши враги в квартире – это мусорное ведро, что недостаточно часто моется, и нерегулярная уборка в целом.

Нередко насекомые также поселяются в подвалах и могут беспокоить жителей первых этажей. Еще одно место, где можно довольно часто заметить мошек – это аквариум. Застоянная вода – это и источник неприятного запаха, и идеальная среда для мошек.



Мошек из дома нужно прогнать / Фото Pexels

Как избавиться от мошек в квартире?

Существуют различные способы, помогающие бороться с мошками, и начать нужно с основного – поддержания чистоты в доме. Ведь без этого насекомые будут возвращаться снова и снова, и никакие другие методы не помогут.

Итак, вот что нужно сделать:

проведите тщательную уборку и вовремя выносите мусор;

плотно закрывайте крышки и упаковки со сладкими и алкогольными напитками;

заменяйте почвы в горшках с цветами и следите, чтобы не заливать их слишком сильно;

установите на окнах москитные сетки;

выбросьте все испорченные фрукты и овощи, а все остальные тщательно вымойте.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи нужно выбросить из кухни – они загромождают пространство.

После того, как вы сделаете это, можно взяться за устройство ловушек для мошек – этот способ считается самым простым и наиболее безопасным. Сделать ловушку можно и из вещей, которые есть под рукой – например, налейте в маленькую емкость сладкую воду, сок или мед, а потом накройте пищевой пленкой.

После этого в пленке нужно сделать маленькие дырочки: мошки смогут проникать внутрь сосуда, но не смогут выбраться, и тогда погибнут.

Еще один эффективный метод борьбы – это липкая лента для мух, которую можно купить в хозяйственном магазине. Повесьте ее возле фруктов или растений, на которых вы заметили мошек.