Мошки з кухні зникнуть раз і назавжди: про цей спосіб знають не всі

Сусідство з плодовими мошками може бути надзвичайно неприємним. І якщо спершу вони можуть бути непомітними, то дуже швидко ігнорувати їх стає неможливо. Ці комахи надзвичайно швидко розмножуються та заповнюють простір.

За один раз плодові мошки можуть відкласти від 150 до 300 яєць – і личинки вилуплюються справді за лічені дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ліквідатор". Тож щойно ви помітили перших комах на кухні, відкладати боротьбу з ними точно не варто.

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Чому у квартирі заводяться мошки?

У квартирах зазвичай заводяться два типи мошок – сциаріди, яких також називають грибним комариком, що мешкають у горщиках квітів, і в дрозофіли, які відомі під назвою плодова мошка.

Останніх приваблюють передусім зіпсовані фрукти та овочі, і найбільше вони полюбляють абрикоси, яблука, помідори та персики, а також баклажани. Комахи можуть завестися в домі не тільки влітку, але й коли на вулиці холодно.

Найчастіше мошки потрапляють у дім разом з купленими у магазині овочами та фруктами. І зазвичай для проживання вони обирають місця з підвищеною вологістю, де є джерело гнилі та плісняви. Отож, основні ваші вороги у квартирі – це сміттєве відро, що недостатньо часто миється, та нерегулярне прибирання загалом.

Нерідко комахи також оселяються у підвалах та можуть турбувати мешканців перших поверхів. Ще одне місце, де можна досить часто помітити мошок – це акваріум. Застояна вода – це й джерело неприємного запаху, і ідеальне середовище для мошок.



Мошок з дому потрібно прогнати / Фото Pexels

Як позбутися мошок у квартирі?

Існують різні способи, що допомагають боротися з мошками, та почати потрібно з основного – підтримання чистоти в домі. Адже без цього комахи будуть повертатися знову і знову, і жодні інші методи не допоможуть.

Отож, ось що потрібно зробити:

проведіть ретельне прибирання та вчасно виносьте сміття;

щільно закривайте кришки та упаковки з солодкими та алкогольними напоями;

замінюйте ґрунту у горщиках з квітами та стежте, аби не заливати їх надто сильно;

встановіть на вікнах москітні сітки;

викиньте усі зіпсовані фрукти та овочі, а всі інші ретельно вимийте.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі потрібно викинути з кухні – вони захаращують простір.

Після того, як ви зробите це, можна взятися за влаштування пасток для мошок – цей спосіб вважається найпростішим та найбільш безпечним. Зробити пастку можна і з речей, які є під рукою – наприклад, налийте у маленьку місткість солодку воду, сік чи мед, а тоді накрийте харчовою плівкою.

Після цього у плівці потрібно зробити маленькі дірочки: мошки зможуть проникати всередину посудини, але не зможуть вибратися, і тоді загинуть.

Ще один ефективний метод боротьби – це липка стрічка для мух, яку можна купити в господарському магазині. Повішайте її біля фруктів чи рослин, на яких ви помітили мошок.