Нужно ли белить деревья перед Пасхой: ответ, который нужно знать

Многие пытаются до Пасхи завершить свои домашние и садовые дела: помыть окна, посадить огород и побелить деревья. Но действительно ли нужно выполнять последний пункт этого плана?

Весенняя побелка деревьев для многих людей кажется практически "традиционной", и ее обязательно вроде бы нужно провести до наступления Пасхи. Впрочем, практика показала, что на самом деле это не дает желаемого результата, а взамен может даже навредить вашему дереву.

Интересно Вытягивают энергию и приносят беду: топ-5 деревьев, которые нельзя высаживать возле дома

Нужно ли белить деревья весной?

Несмотря на то, что в украинских городах все еще можно увидеть побеленные стволы деревьев весной, эта практика уже считается устаревшей. Конечно, это может дать визуальное ощущение порядка и опрятности, но побелка не выполняет своей основной функции – защиты деревьев.

Если раньше использование извести на стволах считалось действенным, за годы этот процесс так и не получил основательного подтверждения. Зато большая концентрация извести и смесь для побелки может на самом деле сжечь кору вашего дерева и навредить ему весной, и проверить это достаточно просто.

А с последствиями использования большого количества извести вам придется еще довольно долго. Многие специалисты также подтверждают, что в большой концентрации известь не только не защитит от ожогов кору, но и наоборот может их нанести, и после этого деревья будут легко подвергаться болезням.



Деревья необязательно белить / Фото Pexels

А если к побелке добавить еще и медный купорос, как делают некоторые садоводы, то это может также привести к перенасыщению почвы медью. И еще также опровергает один из мифов о пользе побелки для деревьев. На самом деле этот процесс также мешает газообмену, а также нарушает баланс влаги и не пропускает свет.

Впрочем, по побелке именно фруктовых деревьев все еще идут споры. И даже если вы хотите внедрить эту практику у себя в хозяйстве, делать это лучше в декабре, а не перед Пасхой. Тогда с наступлением морозов дерево будет защищено и от солнечных лучей, и от вредителей.

Но большинство фермеров все же сходятся на том, что известь – это недостаточно эффективное средство для борьбы с вредителями. Здесь может помочь только купорос или специальные препараты.