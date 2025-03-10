Почему нельзя хранить дома сухие цветы: знают единицы

Сухие цветы – это замечательные части композиции комнаты, и порой их можно очень удачно вписать в интерьер. Но многие сомневаются в том, можно ли вообще держать такой аксессуар дома.

Сухоцветы – это идеальный выбор для людей, которые хотят, чтобы дома всегда стояли цветы, ведь они могут храниться без изменений едва ли не годами, сообщает 24 Канал. Впрочем, приметы утверждают, что делать так все же не стоит.

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Можно ли хранить дома сухоцветы?

В некоторых культурах люди верят, что сухоцветы притягивают в дом неудачи. Кроме того, часто приметы указывают, что сухоцветы приносят смерть и траур. Засохшие цветы также, как утверждают эзотерики, могут привести к потере молодости и силы.

Когда цветы теряют свою красоту, и их владелец или владелица также лишаются красоты, жизненной силы. Человек вроде бы может даже заболеть и навлечь беду на свой дом.



Сухие цветы могут притягивать беду в дом / Фото Pexels

Существует также и мнение о том, что дарение сухоцветов может быть признаком неприязни и невнимания. Многие культуры утверждают, что живые цветы ассоциируются с жизнью, а сухие – это чисто негативный символ.

Кстати, приметы также утверждают, что есть несколько растений, которые никогда нельзя приносить в дом – они притягивают беду и беду.

Некоторые даже верят, что сухие цветы в доме навлекают на него негативную энергетику и злых духов. Особенно опасно держать сухоцветы в спальне – они могут вызвать тревожные сны или даже ночные кошмары.

Но есть и исключение из этого правила: дома можно спокойно хранить засушенные лекарственные травы. Вот несколько растений, которые входят в этот список:

полынь;

лаванда;

мята;

ромашка;

чабрец;

пижма;

душица.

А вот декоративные цветы все же советуют выбрасывать сразу после того, как они отцветут. Но даже если вы не верите, что сухие цветы отбирают у людей живую энергетику, существует и практическая причина не накапливать сухие растения у себя дома.

Очень быстро они становятся сборником для пыли, из-за чего уборка в доме может сильно усложниться. Кроме того, не будут они полезными и для людей, которые склонны к аллергии.