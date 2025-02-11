Нельзя хранить духи в помещении, где есть постоянный перепад температуры, пишет 24 Канал. Некоторые любят держать духи в ванной, но это является ошибкой, поскольку из-за высоких испарений после принятия душа, температура увеличивается, а это плохо влияет на запах. Водяной пар может ускорить процесс разрушения ароматной композиции.

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Также не стоит держать духи на полочке, которая расположена близко к батарее. Лучшей температурой для хранения духов является от 15 до 22 градусов тепла.

Почему нельзя хранить духи в холодильнике

Духи нужно хранить в темном месте, поскольку солнечные лучи ускоряют их химические процессы, поэтому от этого молекулы парфюма меняются и разрушаются.

Некоторые прибегают к содержанию духов в холодильнике, считая его идеальным темным местом, однако это является распространенной проблемой. Холод приводит к изменению формулы запаха. Кроме того, продукты могут начать впитывать в себя аромат парфюма.



Духи нельзя хранить в холодильнике / Фото из инстаграма Кэндис Сванепул

Храните флакон с духами в темном шкафу. Желательно его держать в коробке. Лучше всего хранятся ароматы в спальне, где держится постоянно плюс-минус одинаковая температура.

Также парфюмерные изделия не любят встряски, поэтому не стоит их хранить в выдвижном ящике и не носить в сумке. При постоянном движении аромат может измениться и не быть таким, как в начале. Для ношения духов с собой стоит приобрести мини-версию или пробник. А вот большой флакон нужно оставить дома.

Чтобы понять, сколько хранятся духи после распаковки, нужно запомнить правило – флакон должен быть плотно закрыт. Это исключит процесс окисления туалетной воды.