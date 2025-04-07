В картофеле содержатся гликоалкалоиды, которые являются безопасными в небольшом количестве и не влияют плохо на организм человека никоим образом, пишет 24 Канал со ссылкой на Shuba.

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Можно ли есть проросший картофель

Во время прорастания картофеля гликоалкалоиды такие как соланин и чаконин – увеличиваются. Из-за этого существует риск, что потребление проросшего картофеля приведет к тому, что мы съедим слишком много этих соединений. При чрезмерном количестве они становятся токсичными.

Среди возможных побочных эффектов может быть низкое артериальное давление, головная боль и учащенный пульс.



Проросший картофель есть не рекомендуется / Фото Pexels

Выбрасывать проросший картофель надо не весь. Здесь важно обратить внимание на цвет овощей и темные пятна на поверхности. Большое количество гликоалкалоидов накапливается в области побегов и глазков картофеля. Если их выросло много, то есть такой картофель – рискованно.

В конце апреля – начале мая уже можно сажать картофель, поэтому в нашем материале мы рассказали о лучших сортах.

Картофель с зелеными пятнами есть нельзя, а вот ростки и глазки можно отрезать на 1 сантиметр, чтобы избавиться от гликоалкалоидов. Однако этот способ все равно не является полностью безопасным, поэтому от такого картофеля все же лучше избавиться.