Можно ли купаться во время грозы: не все знают ответ

Гроза и ливень почти всегда сопровождаются молниями и громом, и если вам кажется, что плавать в водоеме в это время – это хорошая идея, вы ошибаетесь.

Во время грозы место возле водоема считается одним из самых опасных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую службу спасения. Поэтому если гроза застала вас во время купания в реке или озере, нужно знать, что делать, чтобы не пострадать.

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Можно ли плавать во время грозы?

Короткий ответ на этот вопрос – нет. Заходить в воду во время грозы может быть опасно, поэтому лучше отложить заплыв до завершения непогоды. Но что делать, если вы уже в воде, когда начало сверкать?

В таком случае нужно немедленно плыть к берегу. Но делайте это медленно и спокойно, не вымахивая руками и ногами. Если вы плаваете на лодке или катамаране, плывите к ближайшему берегу, стараясь пригнуться как можно ниже ко дну плавательного средства.



Во время грозы плавать опасно / Фото Pexels

Что еще нельзя делать во время грозы?

Вспышки молнии и гром могут быть романтическими, если вы сидите дома. Но если вы оказались в непогоду на природе, нужно запомнить несколько важных правил, чтобы обезопасить себя.