Можно ли купаться во время грозы: не все знают ответ
- Плавать во время грозы опасно, следует немедленно плыть к берегу, спокойно и без резких движений.
- Не прячьтесь под высокими деревьями, не звоните по телефону, и если вы чувствуете электризацию, немедленно пригнитесь вперед.
Гроза и ливень почти всегда сопровождаются молниями и громом, и если вам кажется, что плавать в водоеме в это время – это хорошая идея, вы ошибаетесь.
Во время грозы место возле водоема считается одним из самых опасных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую службу спасения. Поэтому если гроза застала вас во время купания в реке или озере, нужно знать, что делать, чтобы не пострадать.
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Можно ли плавать во время грозы?
Короткий ответ на этот вопрос – нет. Заходить в воду во время грозы может быть опасно, поэтому лучше отложить заплыв до завершения непогоды. Но что делать, если вы уже в воде, когда начало сверкать?
В таком случае нужно немедленно плыть к берегу. Но делайте это медленно и спокойно, не вымахивая руками и ногами. Если вы плаваете на лодке или катамаране, плывите к ближайшему берегу, стараясь пригнуться как можно ниже ко дну плавательного средства.
Во время грозы плавать опасно / Фото Pexels
Что еще нельзя делать во время грозы?
Вспышки молнии и гром могут быть романтическими, если вы сидите дома. Но если вы оказались в непогоду на природе, нужно запомнить несколько важных правил, чтобы обезопасить себя.
- Не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные. Наиболее опасные деревья – это дуб и тополь. А вот в иву и клен молнии попадают редко. Наиболее безопасными будут невысокие заросли и кусты. Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие деревья нельзя сажать возле дома, ведь они притягивают молнию.
- На открытом пространстве найдите яму или траншею и спрячьтесь там. Впрочем, ложиться нельзя – старайтесь иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей, ведь так только увеличите площадь поражения разрядом. Лучше сядьте, слегка нагнув голову, чтобы она была не выше предметов рядом.
- Не прячьтесь в домах, небольших сооружениях, палатках и домах, а также не бегите.
- Если вас несколько – не скапливайтесь, а прячьтесь в одиночку. Разряд перебегает через контакт человеческих тел, поэтому это может быть опасно.
- Не звоните по телефону. Если очень нужно это сделать – старайтесь завершить звонок как можно быстрее, а звоните сразу же после очередного грозового разряда.
- Если вы на открытом месте и чувствуете, что волосы становятся дыбом, кожей проходит легкое покалывание, или же слышите странный звук вибрации – это значит, что вот-вот ударит молния. У вас есть 3 – 4 секунды до удара, поэтому немедленно пригнитесь вперед, положив руки на колени, а не на землю. Ноги сведите вместе, пятки прижмите друг к другу.