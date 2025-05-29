Нужно ли обрывать цветы на картофеле: все совершают эту ошибку

Некоторые огородники, как только картофель начинает цвести, сразу же берутся за то, чтобы оборвать на нем все цветы. Они убеждены, что это помогает существенно увеличить урожай клубней. Но действительно ли это так?

Картофель – это очень популярная культура, которую можно увидеть на каждом участке, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Агроцентр". И огородники ежегодно ищут все новые способы повысить ее урожайность без лишних затрат.

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Нужно ли обрывать цветение картофеля?

Если вы ищете, как бы улучшить урожайность картофеля, тогда вы, скорее всего, слышали, что в этом помогает обрывание цветов на картофеле. Мол, все равно корнеплоды развиваются под землей, тогда зачем растению тратить силы на развитие цветов, а затем и плодов?

И действительно, специалисты убеждены, что цветы, которые появляются на кустиках картофеля, обязательно нужно обрезать. Оказывается, это может повысить урожайность вашего огорода на целых 33%. Впрочем, спешить с этим делом точно не стоит – иначе вы можете остаться и без урожая вообще.

Удалять цветы можно только в случае, если растения уже успели опылиться. А вот если вы сделаете это слишком рано, останетесь без картофеля. Переходите к процедуре обрывания цветов только после того, как цветы уже раскрылись. В результате растение уже не будет тратить силы на то, чтобы сформировать овощи, а взамен лучше будет плодоносить, и корнеплоды будут в разы качественнее.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить рассаду помидоров, чтобы получить двойной урожай.



Цветение картофеля можно обрывать / Фото Pexels

Чем подкормить картофель?

Для того, чтобы урожай получился большим и обильным, недостаточно будет просто оборвать цветы с картофеля – нужно также позаботиться об удачной и качественной подкормке. Вот несколько вариантов, которые вы можете попробовать:

Пепел. Он содержит все необходимые для картофеля микроэлементы и может повысить общее качество урожая. Это универсальное удобрение для всех овощей можно приготовить из стакана золы и 10 литров теплой воды.

Дрожжи. Этот вариант может также оказаться чрезвычайно удачным. Лучше всего вносить дрожжи дважды – до цветения и уже на позднем этапе развития картофеля, примерно за месяц до его выкапывания.

И, конечно же, нельзя забывать и о минеральных удобрениях – они очень важны для развития картофеля.

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