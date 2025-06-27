Можно ли оставлять удлинитель в розетке: вы точно будете удивлены

Если в нужном месте нет розетки, удлинитель всегда приходит на помощь. Вот только многие не отключают его после использования, а оставляют в розетке – а вот можно ли так делать, знают не все.

Использование удлинителя – это, бесспорно, удобство, но также и риск, сообщает 24 Канал. Во-первых, коридорные розетки могут быть не созданы для большой нагрузки, что часто создает удлинитель. Кроме того, нужно следить также за влажностью и другими факторами, что также могут стать причиной поломок.

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Можно ли оставлять удлинитель включенным в розетку?

Эксперты утверждают, что если вы на длительное время собираетесь оставить удлинитель без присмотра, его стоит отключить из розетки – так вы сведете к минимуму вероятность перегрева и повреждения электрической цепи.

Но кроме того, что удлинитель нельзя оставлять включенным в розетку из соображений безопасности, нужно также следить за тем, что вы к нему подключаете. Большинство людей не привыкли суммировать мощность приборов с мощностью удлинителя – а зря!

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Ведь если подключить несколько устройств, потребляющих много энергии, есть высокая вероятность перегрузки удлинителя. Как результат – нагрев проводов, высыхание изоляции и возгорания.

Кроме того, подключение нескольких приборов к одному удлинителю легко может привести к перепадам напряжения, и некоторое оборудование, что к ним чувствительно, может сломаться. К удлинителю можно подключать только небольшие приборы: телефон, ноутбук, вентилятор, принтер.

Кстати, ранее мы уже объясняли, что будет, если оставить зарядку в розетке без телефона – не все знают о последствиях.



Удлинители нельзя оставлять в розетке / Фото Pexels

Что нельзя подключать к удлинителю?

Существует несколько неочевидных приборов, которые точно нельзя подключать к удлинителю, если вы не хотите сломать их, или повредить розетку.