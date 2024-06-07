Как правильно пересадить цветущую орхидею: основные советы

Орхидея считается самым популярным комнатным растением. Считается, что для того, чтобы она хорошо росла и цвела ее надо пересаживать.

В домашних условиях орхидею надо пересаживать в случае, если вы заметили несколько причин: мох и вредителей в субстрате или слишком большую корневую систему, которая разрослась и выползает из горшка.

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Важный момент: пересаживать орхидею в активный период роста нельзя. Есть большой риск того, что цветок может не сможет приспособиться к новым условиям и погибнет. Пересаживать стоит до активной фазы роста или уже после того, как орхидея отцветет.



Важные советы по посадке орхидеи / Фото Pexels

Что надо знать о пересадке орхидеи

Перед пересадкой оцените состояние цветов, стебля и листьев. Это даст вам понять, что орхидею действительно надо пересадить:

Корни большое, гниет или пересушивается – пересадка нужна для прореживания корневой системы и удаления участков, которые уже отмерли.

– пересадка нужна для прореживания корневой системы и удаления участков, которые уже отмерли. Растение легко удаляется из горшка – пересадку надо делать для удаления субстрата, чтобы убрать все вялые и нездоровые на вид корешки.

– пересадку надо делать для удаления субстрата, чтобы убрать все вялые и нездоровые на вид корешки. Субстрат с мхом – пересаживайте, поскольку это уже проблема для цветка.

После выявления основных проблем, выберите новый горшок для пересадки. Основное внимание стоит обратить на вид орхидеи. К примеру, дендробиум не любит слишком больших горшков. Емкость выбирайте по одному важному фактору: от корней до стенок должно оставаться не менее 1 – 2 сантиметров свободного места.

А еще очень важно правильно подобрать почву. Можно приобрести готовый в магазине или же создать собственный субстрат. Для этого вам понадобится кора дуба, корни папоротника и древесный уголь. На дно горшка надо поставить дренаж.

Как пересадить орхидею: инструкция

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Вытащите аккуратно орхидею из горшка. Если это сложно сделать, тогда поставьте горшок в миску с водой на 10 минут.

Если увидите черные, коричневые или гнилые корешки – удаляйте их, смазав предварительно секатор спиртом, чтобы провести обеззараживание растения. Также надо обрезать старые и желтые листья.

Далее содержимое горшка надо вытряхнуть и удалить все элементы субстрата. Тогда корни орхидеи промойте под теплой водой и оставьте растение сохнуть на 10 минут.

В случае, если в субстрате были вредители, цветок надо дополнительно обработать фундазолом или древесным углем, а места всех срезов – активированным углем.

Если старый субстрат не имеет запаха, гнили или белого налета, его можно и не выбрасывать. Смешайте его с новым в пропорции 1:1, чтобы процесс адаптации прошел быстрее.

На дно горшка надо поставить дренаж, засыпать субстратом и разместить орхидею так, чтобы стебель был внутри. После этого по бокам растение надо засыпать корой с торфом, а на горе на 2 недели надо положить мох сфагнум.

Цветок надо хорошо закрепить, чтобы он не шатался внутри горшка. Будьте осторожны, чтобы не повредить корни, потому что даже малейшая трещинка может активизировать процесс гниения. После пересадки растение нужно полить и держать в тени в течение недели.