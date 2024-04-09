Вот что происходит с вашим телом, если вы каждый вечер выпиваете по бокалу вина

Возможно, вы имеете привычку вечером расслабиться с бокалом вина, или же посидеть за напитком с друзьями. Конечно, это может сделать вас счастливыми, но есть несколько предостережений, о которых обязательно нужно знать

В случае с алкоголем больше – точно не означает лучше, поэтому здесь важно точно знать свою меру. И важно знать, что большинство пользы для здоровья, которую обычно приписывают вину, касается именно красного вина, а не белого или розового. Дело в том, что именно этот сорт содержит полифенол, называемый ресвератрол. Поэтому диетолог Сара Пфлуградт рассказала, что же произойдет с телом, если вы каждый день будете пить вино.

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Ваш кишечник

Если вы не думали раньше о способах, в которые вы можете улучшить здоровье вашего кишечника, то самое время начать задумываться над этим. Чем больше проводят исследований о том, как этот орган влияет на ваше здоровье, тем очевиднее становится, что о нем нужно внимательно заботиться.

И красное вино может действительно способствовать увеличению разнообразия микробиома кишечника – об этом свидетельствует исследование, опубликованное в Gastroenterology. Впрочем, стоит отметить, что исследователи не обнаружили такой же положительной связи с пивом или другими алкогольными напитками.

Ваше сердце

Наибольшее количество доказательств, подтверждающих пользу красного вина для здоровья, касаются именно сердца. И исследование, опубликовано в Molecules 2019 года, свидетельствует о том, что существует связь между низким или умеренным потреблением красного вина и снижением риска некоторых сердечных заболеваний.

Впрочем, эксперты отмечают, что они все еще скептические – ведь исследования красного вина показывают ассоциации, а не причинно-следственные связи. Также возможно, что люди, которые выпивают по бокалу красного вина в день, занимают другими вещами, что полезны для сердца – например, придерживаются здоровой диеты или занимаются спортом.



Польза вина для сердца не доказана / Фото Pexels

Ваше психическое здоровье

Прежде чем вы подумаете, что вы заслужили выпить бокал вина на ночь, нужно сначала рассмотреть несколько очень важных факторов по связи вина и психического здоровья. Исследование в bMC Medicine показало, что участники исследования, что выпивали от двух до семи напитков в неделю, имели меньшую вероятность развития депрессии – и это хорошая новость.

Впрочем, исследование продолжалось в течение семи лет, и оно показало, что чрезмерное потребление алкоголя в течение длительного периода времени может быть связано с высоким риском депрессии, и особенно у женщин. Поэтому не забывайте о том, чтобы соблюдать меру и не пить больше, чем один бокал для женщин, и максимум два – для мужчин.

Ваш вес

Непосредственно бокал вина за ужином вряд ли заставит вас набрать вес. Но он может привести к другим привычкам, которые могут дать такой результат. У многих людей употребление вина приводит к бездумным перекусам. В одном бокале вина содержится примерно 120 калорий, поэтому приготовьтесь к тому, что за неделю вы можете получить уже 840 лишних калорий.

И если ваша цель – это похудеть или поддерживать свой вес, вам стоит попробовать ограничить потребление алкоголя.