Голубика любит кислую среду и достаточное количество подкормки. Благодаря этому она даст хороший урожай и поразит размером и вкусом ягод.

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Подкормка голубики

Чтобы увеличить урожай голубики, очень важно за ней хорошо ухаживать. Первая подкормка должна была состояться в марте-апреле, когда набухали почки. Вторая подкормка должна состояться в мае-июне.

Дачники используют калиевые и магниевые подкормки, которые обеспечат ягодам сладкий вкус. Последнюю подкормку надо сделать осенью уже после сбора ягод. Для этого используют фосфорные и калиевые удобрения.



Названа лучшая подкормка для голубики / Фото Pexels

Чем именно подкормить голубику

Вторую подкормку проводят в конце весны или в начале лета (май – июнь). Используйте сульфат калия и сульфат магния. Они имеют хорошее влияние на рост и вкус ягод, поэтому помогут стать сладкими и большими.

Садоводы советуют проводить подкормку в теплую погоду, лучше всего это делать после дождя – утром или вечером. Также среди минеральных удобрений популярной является мочевина и аммиачная селитра.

Но обратите внимание, что органическими удобрениями голубику подпитывать нельзя, поэтому древесную золу нельзя вносить под кусты. Также ни в коем случае не подходит помет, навоз или перегной. Органические удобрения только могут навредить голубике, потому что сделают почву щелочной, а это заблокирует ее рост, поскольку она любит кислую среду.