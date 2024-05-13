Лохина любить кисле середовище та достатню кількість підживлення. Завдяки цьому вона дасть гарний урожай та вразить розміром й смаком ягід.

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Підживлення лохини

Щоб збільшити врожай лохини, дуже важливо за нею добре доглядати. Перше підживлення мало відбутися в березні-квітні, коли набухали бруньки. Друге підживлення має відбутися в травні-червні.

Дачники використовують калієві та магнієві підживлення, які забезпечать ягодам солодкий смак. Останнє підживлення треба зробити восени вже після збору ягід. Для цього використовують фосфорні та калієві добрива.



Названо найкраще підживлення для лохини / Фото Pexels

Чим саме підживити лохину

Друге підживлення проводять наприкінці весни чи на початку літа (травень – червень). Використовуйте сульфат калію та сульфат магнію. Вони мають гарний вплив на ріст та смак ягід, тож допоможуть стати солодкими та великими.

Садівники радять проводити підживлення в теплу погоду, найкраще це робити після дощу – вранці чи ввечері. Також серед мінеральних добрив популярною є сечовина та аміачна селітра.

Та зверніть увагу, що органічними добривами лохину підживлювати не можна, тому деревний попіл не можна вносити під кущі. Також в жодному разі не підходить послід, гній чи перегній. Органічні добрива лише можуть нашкодити лохині, бо зроблять ґрунт лужним, а це заблокує її ріст, оскільки вона любить кисле середовище.