Увянет за один день: можно ли подкармливать малину золой

Малина является довольно популярной ягодой, поэтому встречается во многих садах и дачах. Важно ее подпитывать, но надо хорошо знать, чем обрабатывать кусты, а от чего надо обязательно отказаться.

Если на вашем участке растет немало кустов малины, то вы должны помнить важное правило – смешивать любые удобрения противопоказано. Лучше выбрать что-то одно.

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Чем нельзя подкармливать малину

Не рекомендуется вносить в большом количестве азотные удобрения, поскольку они останавливают рост малины. Весной они увеличивают кислотность земли, а такую почву малина не очень любит.

Если хотите выбрать калийные удобрения, то внимательно посмотрите, нет ли порой в составе хлора, который ягода плохо воспринимает. Несоблюдение этих нескольких правил приведет к тому, что кусты просто завянут.



Не смешивайте удобрения для подкормки малины / Фото Pexels

Можно ли обрабатывать малину золой

Малина любит древесную золу, поэтому можете использовать ее. Сначала подкормите кустики коровяком, а через 10 – 15 дней вносите золу.

В состав золы входят минеральные вещества, которые подходят малине для питания. Вносить его надо в чистом виде. Можете даже приготовить специальную смесь. В 10 литрах разведите 600 граммов золы, подождите сутки, а потом поливайте раствором кусты – на 1 куст нужно 2 литра.

Малину также можно подкармливать коровяком. Треть ведра заполните свежим коровяком, добавьте воду и накройте крышкой. Оставьте смесь на неделю, чтобы она перебродила, а затем разведите в воде (1:10). Подпитывать малину надо только в засушливую погоду.