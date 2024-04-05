Можно ли подкармливать орхидею во время цветения: узнайте тайны опытных цветоводов

Орхидеи покорили многих своим чудесным цветением. Чтобы ваше растение приносило радость и в дальнейшем, важно правильно за ним ухаживать.

Обычно растения обожают подкормки в период цветения. Ведь удобрения помогают стимулировать, наращивать соцветия, улучшают внешний вид побегов и поддерживают после окончания цветения.

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Когда можно подкармливать орхидею

Орхидеи можно подкармливать в период цветения. Также опытные цветоводы вносят удобрения:

когда растут листья и раскрываются бутоны;

после увлажнения – никогда на сухие корни;

при температуре от 23 градусов тепла.

Период цветения – это единственное время, когда орхидеи нужно удобрять. Подкормка начинается с развития цветоноса и листьев. Корневую систему в субстрате обязательно следует увлажнить перед каждой процедурой. Даже если вы вносите жидкие удобрения, все равно нужно немного пролить корни.



Вносите удобрения правильно / Фото Unsplash

В период покоя орхидеи лучше не трогать. Он длится ориентировочно с осени по конец зимы – все зависит от индивидуальных особенностей растения.

Лучше всего удобрять орхидею 1 раз в месяц в период цветения. Также можно делать контрольные подкормки в первой половине осени и весны по 1 разу в 2 недели, то есть после выхода и до входа в состояние покоя.

Подкормки должны начаться с момента наращивания вегетативной массы цветка – в начале или в середине весны, когда орхидея пускается в рост. Тогда ей стоит дать азотные компоненты.

Однако с момента активного раскрытия бутонов, азот может навредить. Для того, чтобы укрепить цветоносы и продлить цветение орхидеи, вносите фосфорно-калийные удобрения.