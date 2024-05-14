Опытные огородники и садоводы предупреждают, что пионы могут не цвести, если вы пропустите правильную подкормку и не внесете ее в правильное время и неоднократно. И если во время посадки растения вы подложили в яму удобрения, в течение первых двух лет ваши цветы не будут нуждаться в дополнительной подкормке. Сделать это нужно будет уже на третий год.

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Когда пионы нужно подкармливать

За время вегетационного периода пионы обычно подкармливают четыре раза: в начале сезона, во время завязывания бутонов, в период цветения и после цветения.

Поэтому, так, во время цветения пионы подпитывать не просто можно, но и нужно. Делать это нужно в самом начале цветения для того, чтобы продлить этот период.

И если вы не хотите использовать химические или магазинные препараты, вы можете воспользоваться народными средствами, которые уже доказали свою действенность и эффективность. И они будут не только экологически чистыми, но и дешевыми. В частности, очень часто используют борную кислоту и яичную скорлупу.



Пионы можно подпитывать в начале цветения / Фото Pexels

Вам нужно взять 5 микрограммов борной кислоты и растворить в литре горячей воды, а потом растворить эту смесь в 10 литрах воды и подкармливать перед самым цветением. Или же вы можете измельчить высушенные скорлупки от яиц и залить теплой водой. Оставьте их настаиваться, и после того, как раствор начнет выделять неприятный запах, подкормка будет готова.

Его нужно развести в ведре поды и полить землю перед цветением.

Чем подкармливать после цветения

После того, как цветение пионов уже полностью закончится, вам нужно будет провести последнюю подкормку цветов – чтобы растение восстановило силы и смогло легко пережить зиму. В этот период подойдут только калиевые и фосфорные удобрения. Нельзя вносить азотные удобрения в любых дозах, ведь это только навредит растению.

Вам нужно подкормить растение по 1 столовой ложке суперфосфата и по пол ложки сульфата калия или другого калийного удобрения, в котором не содержится хлора.