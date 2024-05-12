Урожай ягод будет вдвое больше: чем надо подкормить смородину в июне

Смородина является самой популярной ягодой на участках садоводов, впрочем, получить хороший урожай будет трудно, если не подкармливать кусты удобрениями. Чем удобрять смородину и можно ли ее посыпать золой – читайте дальше.

В первый месяц лета кустарники начинают формировать урожай. В этот период очень важно подкормить кусты питательными веществами. Это станет залогом получения сладких и крупных ягод.

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Чем подкормить смородину в июне

Кусты смородины садоводы советуют подкармливать минеральными и органическими удобрениями.

Минеральные удобрения

Смородина любит минеральные удобрения, в состав которых входят концентрированные быстродействующие соли. Подкармливайте кусты фосфорно-калийными удобрениями в начале июня. На один кустик вам нужно 10 граммов суперфосфата или 10 граммов сульфата калия, которые нужно растворить в воде.

Завязи начнут формироваться в конце июня – начале июля. В этот период смородину надо подкормить еще раз. Также кусты ягод можно посыпать древесной золой. Под цветную смородину внесите 200 граммов на один куст, под черную – 100 граммов.



Лучшие подкормки для смородины / Фото Pinterest

Органические удобрения

Для смородины можете использовать компост, торф, помет или навоз помет или навоз. При разложении они образуют соединения, которые стимулируют развитие полезных бактерий и микроорганизмов. Благодаря органическим удобрениям смородина быстрее получит из почвы питательные вещества.

Перепревший навоз разведите с водой (1:5). На взрослый куст нужно 1 ведро удобрения, а на молодой – пол ведра. Свежий навоз надо залить водой на 3 – 4 дня, а потом использовать.

Птичий помет надо смешать с водой в соотношении 1:2. На взрослый куст нужен 1 куст раствора, а на молодой – половину ведра.

Компост и перегной не содержат азота, а потому их можно использовать в течение всего лета. Также ими можно мульчировать почву после полива.