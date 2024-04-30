Перец поразит своим размером: как правильно подливать для удивительного роста

Высадив рассаду перца на огороде, важно не забывать вносить удобрения и вовремя их поливать. Все это в комплексе даст хороший урожай, а овощи вырастут крупными и сочными.

Перец не любит сухой почвы, поэтому важно не упускать момент полива и увлажнять его при необходимости. Если не подливать растение вовремя, то цветы на кустах быстро осыпятся, а это повлияет на вкус и внешний вид плодов.

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Перед посадкой рассады огород надо тщательно полить, а затем повторить процедуру через неделю.

Как поливать перец после высадки в открытый грунт

Подливайте перец или утром или вечером. На каждый куст вам нужно от 1 до 3 литров воды. Вода должна быть теплой (22 – 25°С) . До образования цветов поливайте перец раз в 5 – 7 дней, а дальше увеличьте частоту полива до 2 – 3 раз в неделю. Поливать надо под корень.

Снизить регулярность полива стоит тогда, когда появятся цветы. Тогда достаточно будет подливать перец раз в 3 – 4 дня. Уже во время плодоношения не стоит подливать чаще, чем раз в неделю.



Перец советуют подливать теплой водой / Фото Pexels

Какой метод полива любит перец

Лучше всего подливать перец капельным поливом. Таким образом вода равномерно распределяется. Огородники подливают овощи вручную, но это не всегда удобно и быстро.

Если размер участка достаточно большой, можно обратиться к специалистам, чтобы проложить трубы под почвой и обеспечить систему механического или автоматического полива.