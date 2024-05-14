Когда начинать работу на огороде после Пасхи: четкий ответ

Пасха – это один из самых больших христианских праздников, и многие интересуются, можно ли работать сразу после празднования, или стоит подождать какое-то время?

Неделя после Пасхи получила название Светлой – из-за того, что в храмах в течение этого времени остаются открытыми Царские Врата. И вообще праздник Пасхи продолжается вплоть до Вознесения.

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Можно ли работать на огороде после Пасхи

Церковь не запрещает работать в праздничные дни, и подобного запрета нет даже в Святом писании. Но во время больших праздников священнослужители советуют отложить на другие дни тяжелую и грязную работу. Продолжать выполнять можно только срочную работу, что нужна для помощи больным и слабым. Зато праздничные дни лучше посвятить Богу, сходить в церковь или молиться дома.

Работать в первую неделю после Пасхи строго запрещено – так говорят в народе. Старшие люди убеждены, что в это время не стоит выходить на огород, а лучше посвятить его молитвам и обращению к Богу. Также советуют обратиться в своем приходе к священнику, чтобы он благословил работать в саду или на огороде, а также выполнять другую хозяйственную работу.

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Некоторые люди считают, что работать на праздники можно, но выполнять только добрые дела. Например, вскопать после Пасхи огород немощной бабушке – это не только не грех, а даже желательно, ведь этим делом святите великий день.



Не рекомендуется работать неделю после Пасхи / Фото Pexels

Впрочем, народные обычаи и суеверия не связаны с Православной церковью, поэтому многие продолжают ежегодно работать на огороде в пасхальные дни.