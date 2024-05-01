Можно ли сажать картофель в Страстную пятницу: нужно знать

Страстная неделя – это очень важный период для верующих, и в этом году она приходится на первые дни мая, а это период активных садово-полевых работ, которые никак нельзя пропустить. И тогда у многих людей возникает вопрос, можно ли работать в Страстную пятницу.

Страстная пятница считается наиболее траурным и скорбным днем всей недели перед Пасхой, ведь именно в этот день христиане вспоминают об осуждении и смерти и крестных страданиях Иисуса Христа. Porady 24 рассказывают, можно ли в этот день сажать картофель на огороде.

Интересно Когда печь куличи на Пасху: названо несколько основных дней

Можно ли работать на огороде в Страстную пятницу

Церковь не устанавливает никаких запретов относительно того, можно ли работать на огороде перед Пасхой. Впрочем, все же христианам советуют посвятить эту неделю более духовным делам, чтобы не забывать о ее важности.

Но если огородные дела окажутся срочными, их все же можно провести. В целом же церковь считает, что лучше будет воздержаться от огородных работ в этот день. Как раз к Страстной пятнице советуют завершить все работы на огороде.

То есть в Чистый четверг и Страстную пятницу желательно уже не работать на огороде. Не рекомендуют им заниматься и в Великую субботу. Зато этот день вы можете посвятить домашним делам.

И священники считают, что заниматься огородом можно в случае, если это приносит вам радость и не приносит ссор в семье. О том, что в Страстную пятницу нельзя сажать картошку, свидетельствуют также народные поверья. Не стоит сажать овощи и в Вербное воскресенье.



В страстную пятницу нельзя сажать картофель / Фото Pexels

Что нельзя делать в Страстную пятницу

Считается, что в этот день нельзя браться за тяжелую работу по дому – например, проводить уборку, вышивать, шить, а также работать в огороде и в саду. Рекомендуют все домашние дела завершить накануне, а именно в Чистый четверг.

Не советуют также употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты, а также пить алкоголь. В Страстную пятницу также категорически запрещено веселиться, развлекаться и смеяться. Многие посвящают этот день приготовлению пасхальной выпечки, однако церковь советует завершить это в Чистый четверг.