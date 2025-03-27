Как правильно размораживать курицу: один метод является опасным

Большинство из нас привыкли размораживать курицу в холодильнике, воде или микроволновке. Все они разные и влияют на состояние курицы, поэтому подробнее расскажем, какой же метод считается лучшим, а какой – худшим.

Некоторые методы ускоренного размораживания могут быть не совсем безопасными для здоровья, пишет 24 Канал.

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Самым опасным методом считается размораживание курицы под солнечными лучами или погружение в горячую воду. Таким образом можно очень легко создать идеальную среду для размножения бактерий, а особенно сальмонеллы, которая способна вызвать пищевое отравление. Чтобы избежать рисков, стоит понимать, какие есть безопасные способы размораживания.

Кстати! В сети часто возникают споры относительно того, стоит ли мыть мясо перед приготовлением. Ответ ищите в нашем материале.

Правила размораживания курятины

Мясо нужно размораживать в глубокой миске, чтобы сок не попал на другие продукты. После контакта с сырым мясом все поверхности надо дезинфицировать, а для нарезки мяса использовать отдельную доску.

Лучший метод размораживания курицы

Несмотря на то, что размораживание курицы в холодильнике – процесс длительный, впрочем мясо можно замораживать повторно без рисков для здоровья.

Курятину нужно размораживать на нижней полке, положив около задней стенки, поскольку там самая стабильная температура.

Обратите внимание! Курицу нужно приготовить в течение двух дней, если она простоит в холодильнике дольше, то станет испорченной.



Курицу рекомендуется размораживать в холодильнике / Фото Pexel

Самый быстрый способ размораживания

Для того, чтобы быстро разморозить курицу, можно воспользоваться холодной проточной водой. Мясо нужно погрузить в воду и уже через 30 – 60 минут филе будет готовым для приготовления.

Худший метод размораживания

Специалисты не советуют размораживать курятину в микроволновке, поскольку после нее мясо нужно готовить немедленно. Волны микроволновой печи неравномерно прогревают мясо, поэтому края уже могут вариться, пока середина еще заморожена.