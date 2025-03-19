Когда сажать картофель весной: названо лучшее время для двойного урожая

Картофель в Украине является очень распространенным корнеплодом, который сажают почти на каждом огороде. Чтобы урожай был хорошим, нужно высадить картофель вовремя и знать несколько важных секретов посадки.

Каждый год погодные условия различаются, поэтому время посадки может отличаться, пишет 24 Канал. Чтобы понять идеальное время, стоит пользоваться одним маркером – прогревом земли.

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Когда сажать картофель весной

Картофель можно сажать тогда, когда почва достигнет температуры 7 – 8 градусов тепла. В целом земля хорошо прогревается уже в середине апреля и в начале мая. Сажать картофель в марте однозначно не стоит, поскольку он замерзнет в земле, из-за того, что почва будет недостаточно прогретой.



Картофель нужно сажать с середины апреля / Фото Pexels

Как сажать картофель

Перед посадкой надо подготовить не только грядку, но и сам картофель. Сначала определитесь с сортом – он может быть ранним, средним или поздним. Ранний картофель надо есть сразу после выкапывания, а средние и поздние сорта подходят для длительного хранения.

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Чтобы подготовить грядку нужно перекопать почву и убрать с нее все сорняки. На каждый квадратный метр земли нужно добавить 8 килограммов компоста или другого удобрения.

Высаживать в лунки нужно только проросший картофель. Ямки должны быть глубиной 10 сантиметров, а картофель ставится в лунку ростками вверх. Между каждой ямкой должно быть расстояние 30 сантиметров.

Сразу после посадки не надо подливать картофель, но если будут засушливые дни. То стоит каждую неделю осуществлять полив, а после появления бутонов картофель нужно поливать дважды в неделю.