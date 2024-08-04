Как получить урожай огурцов осенью: вас ждет двойная выгода

В августе дачники уже активно собирают урожай огурцов, которые высаживались еще весной. Оказывается, последний месяц лета не помеха, чтобы посадить еще семена огурцов, которые с большой вероятностью взойдут уже к концу августа.

Посаженные весной огурцы уже вскоре перестанут плодоносить, впрочем нынешнее лето довольно теплое, поэтому без колебаний можно осуществить еще одну посадку и получить двойную выгоду. Вы сможете продлить срок плодоношения и будете иметь в дальнейшем свежие огурцы. Кроме того, овощи будут давать плоды до середины осени.

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Важное условие: новую посадку надо держать подальше от старых грядок с огурцами.

Что надо, чтобы посадить огурцы в августе

Это достаточно простой и проверенный способ. Все, что надо сделать – это поставить посев семян или рассады огурцов в полиэтиленовые пакеты. Приготовьте плотный полиэтиленовый пакет вместимостью до 50 литров. На дне сделайте несколько отверстий, насыпьте туда скошенную траву, которая начнет преть в куче и замените компостом. После этого добавьте немного навоза и 1/3 мешка земли.



Огурцы будут плодоносить до середины осени / Фото Pexels

Внутри посадите семена или рассаду огурцов и подлейте, чтобы растение прижилось. До всходов пакет надо закрыть, чтобы создать внутри тепличный эффект. Уже когда растение начнет расти, подсыпайте в мешок землю, чтобы появились дополнительные корни в стебле, с помощью которого огурец получит больше воды и полезных элементов.