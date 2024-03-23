Таинственный символ Украины: можно ли сажать возле дома барвинок

Барвинок – символ Украины, который имеет свои легенды. Когда-то его выращивали как своеобразный магический оберег от злых духов и напастей.

Сейчас барвинок почитают в основном за декоративность цветов нежно-голубой или лиловой окраски, а также его темно-зеленого лиственного покрова.

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Где можно выращивать барвинок

С давних времен с барвинком связывают много народных поверий и легенд. Также его успешно используют в народной медицине, как наружное средство при гипертонии, лихорадке, головной боли и тому подобное.

Однако употреблять внутрь барвинок крайне опасно, ведь его сок очень ядовит при передозировке. Также стоит остерегаться попадания сока на кожу.

Барвинок – это либо многолетний вечнозеленый стелющийся полукустарник, или травянистое растение, сбрасывающее листья на зиму.

Барвинок можно успешно выращивать не только на открытых участках, но и использовать его как ампельное растение для украшения лоджий и балконов.

Барвинок – таинственное растение / Фото Unsplash

Где лучше сажать барвинок

Полукустарник отличается ранним цветением – с мая почти до середины лета. В это время цветоносы поднимаются вертикально вверх, усиливая тем самым декоративность барвинка. После завершения периода цветения стебли растения снова опускаются вниз.

Барвинок сажают ранней весной или осенью, в период покоя растения. Также его можно сажать летом, но при этом необходимо выбрать дождливую погоду.

Барвинок отличается удивительной живучестью. В местах, где его длинные стелющиеся стебли соприкасаются с почвой, образуются корни. Это позволяет растению расползаться по участку во все стороны, образуя ковер из листьев и цветов.

Лучшая почва для выращивания барвинка – умеренно увлажненная суглинистая с большим содержанием гумуса. Место для посадки желательно выбрать слегка затененное, с рассеянным солнечным светом. Однако заметьте, что в слишком затененном участке барвинок начинает сбрасывать листья.

Между саженцами обычно оставляют расстояние в 20 – 30 сантиметров. Однако для того, чтобы получить более плотные заросли за короткий промежуток времени, можно высаживать барвинок из расчета 100 экземпляров на один квадратный метр.

Сажают его как семенами, так и частью куста или 15-сантиметровых черенков, которые удивительно легко приживаются. Хорошо, если барвинок растет возле деревьев. Ведь с его помощью создается своеобразный живой слой, который хорошо удерживает почвенную влагу и не дает развиваться сорнякам.