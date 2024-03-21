Вы этого точно не знали: почему нельзя сажать туи возле дома

Возле дома не стоит сажать ядовитые растения, аллергены, опиаты и другие представители флоры, содержащие наркотические вещества. Также не надо высаживать цветы, деревья, кустарники с резким неприятным запахом и сорняки, быстро разрастающиеся.

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Хотя туя не попадает ни в одну из вышеперечисленных категорий, существует ряд суеверий, из-за которых владельцы приусадебных участков не решаются ее сажать возле дома.

Почему тую нельзя сажать возле дома

Согласно народным приметам, туя, посаженная возле дома, приносит хозяевам несчастье и привлекает злых духов. Этот миф пошел от того, что ее часто высаживали на кладбище благодаря неприхотливости к уходу.

Нельзя позволять туе вырасти выше, чем дом. Иначе в нем произойдет несчастье.

Посаженная рядом с домом туя способна привлечь к дому различных подозрительных лиц, которые могут проникнуть в дом и обокрасть владельцев до нитки.



С туей есть много разных суеверий / Фото Unsplash

Чем туя является полезной

В хвое содержится аромадендрин. Это вещество обладает сильным антимикробным действием, поэтому высадка туи на участке будет способствовать уменьшению количества сезонных простуд.

Кроме этого, благодаря свойству хвои накапливать в себе заряд статического электричества, туя является "естественным пылесосом". То есть она притягивает к себе пыль и снижает ее количество в воздухе.

Также густая крона высаженных как живая изгородь растений создает прекрасную защитную полосу. Она снижает уровень городского шума и выхлопных газов автотранспорта.

Корневая система туй прекрасно укрепляет почву. И если на вашем участке есть склон, то для предотвращения его осыпания или размывания надо только посадить туда саженцы туи.