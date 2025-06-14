Возможно, вам приходилось слышать о том, что спать ногами к двери, или головой к окну – это плохая примета, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главред". Впрочем, не все знают, откуда пошли эти поверья, и как тогда правильно расположить кровать в спальне.

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Почему нельзя спать головой к окну?

Примета о том, почему нельзя спать ногами к двери, простая – делать так не советуют из-за того, что это ассоциируется с покойниками и якобы может принести несчастье и болезни человеку. Но поверье об окне имеет достаточно подобную подоплеку.

Дело в том, что когда-то покойников вроде бы выносили из дома не через дверь, а как раз через окно, или специально прорубленное отверстие в стене, которое впоследствии закладывали или замуровывали. Делалось это для того, чтобы душа мертвеца не могла впоследствии вернуться в дом и блуждать там.



Спать головой к окну не стоит / Фото Pexels

До сих пор люди верят, что если спать головой к окну, можно навлечь на себя болезни или даже смерть. Кроме того, окно – это как глаза дома, а также некий "портал" между миром людей и потусторонним миром. И ночью граница становится особенно тонкой, поэтому через окно к спящему человеку может проникнуть нечистая сила, что толкает его на необдуманные поступки.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, почему нельзя отвечать, который сейчас час – о значении приметы знают далеко не все.

Кроме того, сон головой к окну вроде бы будет менее длительным и крепким. Мол, так человеку всю ночь будут сниться плохие сны, а утром он будет чувствовать себя разбитым и слабым.

Впрочем, существует и более практическое объяснение относительно того, почему не стоит спать головой к окну. Даже летом, в теплую погоду, ночью может образоваться сквозняк. А тело во сне расслаблено и "экономит" температуру. Поэтому если спать так постоянно, человек может чаще простужаться или страдать от болей в шее.