Можливо, вам доводилося чути про те, що спати ногами до дверей, або ж головою до вікна – це погана прикмета, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главред". Втім, не всі знають, звідки пішли ці повір'я, і як тоді правильно розташувати ліжко у спальні.

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Чому не можна спати головою до вікна?

Прикмета про те, чому не можна спати ногами до дверей, проста – робити так не радять через те, що це асоціюється з небіжчиками й начебто може принести нещастя та хвороби людині. Та повір'я про вікно має досить подібне підґрунтя.

Річ у тому, що колись покійників начебто виносили з дому не через двері, а якраз через вікно, або ж спеціально прорубаний отвір у стіні, який згодом закладали чи замуровували. Робилося це для того, аби душа мерця не могла згодом повернутися у дім і блукати там.



Спати головою до вікна не варто / Фото Pexels

Досі люди вірять, що якщо спати головою до вікна, можна накликати на себе хвороби чи навіть смерть. Окрім того, вікно – це наче очі дому, а також такий собі "портал" між світом людей і потойбіччям. І вночі межа стає особливо тонкою, тож через вікно до сплячої людини може проникнути нечиста сила, що штовхає її на необдумані вчинки.

До речі, раніше ми вже розповідали, чому не можна відповідати, котра зараз година – про значення прикмети знають далеко не всі.

Окрім того, сон головою до вікна начебто буде менш тривалим та міцним. Мовляв, так людині цілу ніч будуть снитися погані сни, а вранці вона почуватиметься розбитою та слабкою.

Втім, існує і більш практичне пояснення щодо того, чому не варто спати головою до вікна. Навіть влітку, у теплу погоду, вночі може утворитися протяг. А тіло уві сні розслаблене і "економить" температуру. Тож якщо спати так постійно, людина може частіше застуджуватися чи страждати від болів у шиї.