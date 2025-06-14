Звідки взялася ця прикмета і що вона означає? Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Главред".

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Звідки взялася ця прикмета

Швидше за все трактування прикмети походить із давніх вірувань. Тоді час асоціювали з життєвою енергією, долею та життєвим шляхом людини. За народними уявленнями, поділитися точною годиною – це все одно, що "віддати" частинку власного часу або скоротити власне життя.

Іншими словами, коли ви озвучуєте точний час незнайомцю (особливо вночі або на перехресті), ви наче відкриваєте йому доступ до свого життєвого простору. Такі переконання були особливо поширені серед старших поколінь, які вірили в енергетичні зв'язки між людьми.



Чому не можна відповідати, котра зараз година / Фото Unsplash

Найпоширеніші прикмети та забобони

Не можна відповідати "котра година" незнайомцю пізно ввечері або вночі.

Це вважається небезпечним, бо таким чином можна "віддати свою долю" або потрапити під вплив лихих сил.

Відповідати на перехресті – до втрати удачі.

Перехрестя здавна вважалося місцем перетину різних світів і енергій. Відповідати там на запитання про час — наче "віддати" свій шлях або заблукати в житті.

Погана прикмета – відповідати під час важливої справи.

Наприклад, коли ви поспішаєте або перебуваєте в дорозі – це може "збити" ваш успіх або вивести з правильного ритму.

Цікаво! З погляду психології, подібні прикмети – це спосіб контролю невідомого. Людям властиво прагнути до безпеки, і віра в прикмети – одна з форм захисту від невпевненості. Однак такі переконання можуть мати і практичне підґрунтя: наприклад, небажання говорити з незнайомцями вночі – цілком розумна обережність.

Що робити, якщо все ж спитали

Якщо вас запитали про час у ситуації, яка здається вам "енергетично підозрілою", деякі вірять, що краще відповісти умовно: "Близько шостої", "пора обіду" тощо – без точних цифр. Або взагалі сказати, що не маєте годинника.

Раніше ми писали про інші надзвичайно небезпечні речі, через які на людину можуть навести порчу на смерть і бідність.