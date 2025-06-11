Вікна будинку порівнювали у давнину з очима – і люди вважали, що через них у деякий час можна побачити і майбутнє, і відвести біду, і накликати її на свою оселю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Коли не можна дивитися у вікно?

Пращури вірили, що коли заходить сонце, вікна краще завісити фіранками, і не визирати з них – вважалося, що особливо вразливими до злих сил, що ховаються за вікнами, є діти та літні люди.

Начебто після заходу сонця визирання з вікна може призвести до того, що людина побачить біди, які її спіткають у майбутньому, та притягне їх до себе. Але особливо небезпечно визирати з вікна в ніч повного Місяця.

Вважалося, що якщо жінка дивитиметься на повню крізь вікно, вона може втратити свою красу, а чоловік – фінансову удачу. Тому завжди потрібно закривати вікна у ніч повні – начебто якщо місячне світло потраплятиме на людину під час сну, це призведе до того, що вона втратить спокій та хороший відпочинок на цілий тиждень.



У вікна не можна зазирати вночі / Фото Pexels

Ще один випадок, коли не варто визирати у вікно – це під час грози. Прикмети стверджують, що під час грози святий Ілля начебто їде на вогняній колісниці, а нечиста сила розбігається в усі боки – і нечисть може заскочити на людину у пошуках притулку, якщо побачить її.

До речі, раніше ми вже розповідали, які речі не можна фотографувати, аби не притягнути у своє життя лихо.

І останній випадок, коли потрібно утриматися від визирання з вікна чи зазирання у вікна – це під час похорону. Чимало людей вірять, що протягом деякого часу після смерті душа померлого ще літає поряд з тілом, і погляд через вікно може заточити душу у приміщенні та не дати їй рушити далі.

Вірять також, що це призведе до проблем та невдач у житті "спостерігача" й членів його родини, тож обережність не завадить.