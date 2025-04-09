Поверье о том, что нельзя спать ногами к двери, существует уже достаточно давно. И его причины для многих людей остаются непонятными, сообщает 24 Канал.

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Почему нельзя спать ногами к двери?

Оказывается, предки верили, что двери – это не просто проход из комнаты в комнату, а вроде бы настоящий портал, соединяющий наш мир с царством мертвых. И именно поэтому покойников выносят из дома ногами вперед. Именно поэтому в ночное время, если спать ногами к двери, душа вроде бы может отправиться в путешествие и заблудиться в других мирах.

Кстати, внимательными стоит быть также и с подушкой – ранее мы рассказывали, чего нельзя с ней делать, чтобы не навлечь несчастье в дом.

Народные поверья также утверждают, что через дверь ночью в комнату проникают злые духи, которые могут беспокоить человека, который спит. И именно поэтому запрещалось спать ногами к двери – вроде бы это может привести к появлению плохих снов и даже кошмаров.



Спать ногами к двери нельзя / Фото Pexels

А если спать так постоянно, человек может быстро потерять жизненную силу, у него возникнут проблемы со здоровьем, в семье начнутся конфликты и ссоры. А вот согласно фэн-шую спать ногами к двери – это также очень плохая идея. Вроде бы это может нарушить циркуляцию потоков ци, и из-за этого утром вы будете разбитыми и уставшими.

Скандинавы также имеют свое мнение о том, почему нельзя спать ногами к двери. По их верованиям, душа во время сна находится вне тела, а дверные проемы ведут в Утгард – мир чудовищ. И если спать ногами к межкомнатной двери, можно обречь душу на вечное пребывание в этом мире, из которого очень сложно выбраться.

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И некоторые приметы утверждают, что не стоит спать и головой к двери – якобы это может привести к проблемам с памятью или даже сумасшествию. Корнями эта мысль уходит во времена, что раньше в любой момент в дом якобы могли ворваться враги. И человек, спавший головой к двери, мог просто вовремя их не заметить и отреагировать.