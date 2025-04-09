Повір'я про те, що не можна спати ногами до дверей, існує вже досить давно. Та його причини для багатьох людей залишаються незрозумілими, повідомляє 24 Канал.

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Чому не можна спати ногами до дверей?

Виявляється, предки вірили, що двері – це не просто прохід з кімнати у кімнату, а начебто справжній портал, що поєднує наш світ із царством мертвих. І саме через це небіжчиків виносять з дому ногами вперед. Саме через це у нічний час, якщо спати ногами до дверей, душа начебто може відправитися у подорож і заблукати в інших світах.

До речі, уважними варто бути також і з подушкою – раніше ми розповідали, чого не можна з нею робити, аби не накликати нещастя в дім.

Народні повір'я також стверджують, що через двері вночі до кімнати проникають злі духи, які можуть турбувати людину, яка спить. І саме через це заборонялося спати ногами до дверей – начебто це може призвести до появи поганих снів і навіть кошмарів.



Спати ногами до дверей не можна / Фото Pexels

А якщо спати так постійно, людина може швидко втратити життєву силу, у неї виникнуть проблеми зі здоров'ям, в сім'ї почнуться конфлікти та сварки. А ось згідно з фен-шуєм спати ногами до дверей – це також дуже погана ідея. Начебто це може порушити циркуляцію потоків ци, і через це вранці ви будете розбитими та втомленими.

Скандинави також мають свою думку про те, чому не можна спати ногами до дверей. За їхніми віруваннями, душа під час сну перебуває поза межами тіло, а дверні прорізи ведуть в Утгард – світ чудовиськ. І якщо спати ногами до міжкімнатних дверей, можна приректи душу на вічне перебування у цьому світі, з якого дуже складно вибратися.

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Та деякі прикмети стверджують, що не варто спати і головою до дверей – нібито це може призвести до проблем із пам'яттю чи навіть божевілля. Корінням ця думка йде в часи, що раніше в будь-який момент в дім начебто могли увірватися вороги. І людина, що спала головою до дверей, могла просто вчасно їх не помітити та відреагувати.