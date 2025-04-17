Купание и уборка имеют особое значение в Чистый четверг, ведь это является чествованием поступка Иисуса Христа, когда он именно перед Тайной вечерей омыл ноги своим ученикам, сообщает 24 Канал. Но можно ли в этот день заниматься не только купанием, но и стиркой одежды?

Интересно Зачем мыть окна перед Пасхой: об истинном значении знают не все

Можно ли стирать в Чистый четверг?

Еще один важный ритуал Чистого четверга – это уборка, и ему издавна уделяли особое внимание. Именно в этот день было важно помыть окна, двери и пол. Кроме того, выносили также хлам и хлам, что накапливались за год.

Мыть и подметать дом начинали с дальних углов и до порога – верили, что так можно вымести из дома все проблемы, а взамен запустить чистую и положительную энергетику. При этом нужно было представлять, как вместе с грязью вы выносите из дома все плохое и плохое.

А вот в воду, которой мыли дом, нужно было положить монетку – вроде бы это обеспечивало достаток на весь грядущий год. После того, как чистота уже была наведена, монету вынимали из воды и клали в темный угол дома на целую неделю, чтобы она "отдохнула". Тратить такую монету не стоило.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, как убирать в доме в Чистый четверг, чтобы привлечь в свой дом счастье.

Учитывайте, что после Чистого четверга и до окончания Пасхальных праздников убирать уже нельзя, поэтому со всеми делами нужно закончить именно в этот день. Кроме того, нельзя ничего и занимать – ни деньги, ни вещи. Вроде бы это может привести к тому, что богатство покинет дом на целый год.

Но есть и еще одна важная традиция на Чистый четверг – весенняя стирка. Вроде бы после этого дня в доме должно быть чистым все: не только одежда, но и постельное белье, простыни, скатерти, полотенца, занавески, шторы, покрывала и тому подобное. Поэтому можно без страха запускать стиральную машинку и чистить одежду.



В Чистый четверг можно стирать одежду / Фото Pexels

Но это не единственное задание на Чистый четверг. Также нужно было: