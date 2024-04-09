Не допустите распространенной ошибки: можно ли усиливать картофель селитрой

Аммиачная селитра является важным удобрением для картофеля, поскольку содержит азот и серу, необходимые для хорошего урожая. Поэтому ее используют как дополнительное удобрение во время посадки.

Аммиачная селитра содержит азот, который способствует формированию полноценной зеленой массы картофеля и нормальное развитие растения. Также она содержит серу, необходимую для синтеза белка и поддержания роста картофеля.

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Кроме этого, аммиачная селитра:

улучшает качество почвы и обеспечивает ее восстановление, уменьшает кислотность;

помогает сохранить влагу в почве, поэтому картофель получает достаточно питательных веществ и воды;

обеспечивает высокую урожайность, если использовать правильно и должным образом.

Правила применения аммиачной селитры

Удобрение нужно применять до посадки картофеля. Опытные огородники осуществляют посев сразу после внесения удобрения в почву.

Разбрасывать удобрение надо полосами в ширину от 30 до 40 сантиметров или в заранее приготовленные ямы. Для одного квадратного метра необходимо 5 – 7 граммов аммиачной селитры.

Помните, что чрезмерное использование может ухудшить рост картофеля. Поэтому перед использованием аммиачной селитры обязательно прочитайте инструкцию.



Картофель можно усиливать селитрой / Фото Unsplash

Преимущества применения аммиачной селитры

Аммиачная селитра содержит азот, который помогает сохранять воду в почве на более долгий период, уменьшая необходимость частого полива картофеля. Это особенно важно в периоды засухи, когда недостаток воды может негативно повлиять на урожай.

Также она обеспечивает уникальное сочетание питательных элементов, которые помогают картофелю развиваться быстрее и более здорово, обеспечивая мощный рост корневой системы и повышение урожайности картофеля.

Аммиачная селитра уменьшает вредное воздействие грибков и бактерий на картофель, ведь азот, который содержится в ней, снижает уровень кислотности в почве. Это, свою очередь, позволяет уменьшить количество грибков и бактерий, которые могут нанести вред растениям.

Кроме этого, аммиачная селитра позволяет картофелю более эффективно переживать жару, что может повысить урожайность. Ее применение во время посадки позволяет ускорить процесс роста и созревания