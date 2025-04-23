Можно ли сажать самшит возле дома: единицы знают ответ

Самшит – это красивый декоративный кустарник, который можно увидеть во многих парках и садах. Но не все знают, стоит ли сажать это растение возле частных домов.

Самшит – это не только эффектное, но и полезное растение, что может очищать воздух от вредных веществ, удерживать влагу и улучшать здоровье, сообщает 24 Канал. Впрочем, у многих садоводов возникают сомнения относительно того, можно ли сажать куст близко к дому.

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Можно ли сажать самшит возле дома?

Многие садоводы не советуют высаживать самшит очень близко к дому: этот куст на самом деле имеет достаточно мощную корневую систему и может легко повредить фундамент. Еще одна опасность самшита – это засорение водостоков, поэтому с его размещением действительно стоит быть осторожными.

Очень важно соблюдать несколько рекомендаций, чтобы обеспечить между самшитом и стенами дома некоторое расстояние.

Кроме того, не стоит забывать и о том, что самшит окутан целым рядом примет. В частности, верят, что если увидеть куст на лестнице, тогда можно столкнуться с изменениями в недалеком будущем – и необязательно эти изменения будут положительными. Кроме того, так можно избавиться от удачи.



Самшит стоит сажать на расстоянии от дома / Фото Pexels

Но вот срезанный самшит считают положительным знаком – его кладут у порога, чтобы защитить дом от негативной энергии.

Впрочем, самшит – это неприхотливое растение, что может расти в полутени. Кроме того, он хорошо сочетается на клумбах с различными цветами и другими кустами, что делает его незаменимым в садовых композициях. И нет примет, которые запрещали бы сажать его возле дома.

Кстати, приметы существуют не только о самшите. Ранее мы объясняли, можно ли сажать возле дома барвинок.

Но если вы все же решить это сделать, стоит определиться с размером и формой куста, подходящих для вашей территории – ведь некоторые виды могут достигать высоты от 5 до 15 метров. Лучшими местами для посадки самшита будут северная или северо-восточная сторона дома. Также можно выбирать боковые части возле дома или задний дворик.