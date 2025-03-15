Можно ли брать вещи с кладбища домой: знают единицы

Кладбище – это место, о котором существует огромное количество примет и суеверий. И многие из них касаются того, можно ли брать вещи с кладбища домой.

Во время посещения близкой умершей семьи, стоит помнить, что с кладбища ни в коем случае нельзя забирать любые предметы, сообщает 24 Канал. Иначе можно навлечь беду не только на себя, но и на членов семьи.

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Почему нельзя забирать вещи с кладбища?

Очень часто на могилу близких родственники приносят игрушки, цветы, сувениры и другие вещи, каждая из которых имеет определенный смысл. Некоторые верят, что такие предметы могут оберегать душу покойного, и если забрать их, можно ее потревожить, и тогда тот захочет вернуть предмет себе.

Кроме этого, некоторые верят, что люди могут заниматься черной магией и вроде бы намеренно оставлять на кладбищах сглаженные вещи. Другой же человек, подобрав такой предмет, непременно навлечет на себя беду.

Впрочем, церковь не соглашается и называет подобные поверья суевериями. Считает также, что приметы о том, вроде бы ничего нельзя забирать с кладбища, и если что-то упало, то поднимать не стоит – ложные.

Если какая-то вещь упала, то смело можно забрать ее с кладбища, ведь она ваша. Но ранее мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя поднимать с земли.



Вещи с кладбища забирать не советуют / Фото Pexels

Что нельзя делать на кладбище?

Конечно, запрет забирать вещи с кладбища – не единственный суеверие, в который верят в народе. Также существуют приметы, что все хорошее, сказанное у могилы, там и остается, а удача может отвернуться от человека. Поэтому стоит быть очень осторожными со словами.

Также нельзя приходить с пустыми руками – советуют нести на могилу цветы (обязательно четное число), а также небольшое количество поминальной еды, которую оставляют на могиле усопшего. Впрочем, брать с собой алкоголь нельзя.

Когда уходите с кладбища, вроде бы нельзя закрывать калитку могильной ограды, чтобы позволить душе умершего свободно гулять по кладбищу и не слить ее, запирая от других умерших. Запрещено также посещать кладбище после захода солнца.

Поверья утверждают, что и считать деньги никогда на кладбище нельзя – если так делать, потом никогда их не будете иметь, а финансовый достаток исчезнет, удача отвернется от человека. Не желательно на кладбище и особенно возле могилы вообще не доставать деньги.