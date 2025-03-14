В магазинах вы можете найти немало специализированных средств для чистки разнообразной сантехники, сообщает 24 Канал. Но если вы не хотите тратить деньги или использовать дома агрессивную химию, не беда – народные средства будут действовать ничуть не хуже.

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Почему загрязняется туалет?

Конечно, из-за постоянного использования унитаз будет пачкаться, однако кроме обычной тусклости могут возникнуть и другие виды грязи: например известковый налет или мочевой камень. И не все знают, откуда они берутся и как с ними бороться.

Ранее мы уже рассказывали, как отмыть мочевой камень из унитаза, чтобы навсегда распрощаться с этой неприятной проблемой.

Вот основные виды загрязнения на унитазе:

Пятна ржавчины . Темно-рыжий налет появляется из-за старых труб и проржавевших деталей внутри бачка. Или же в вашей воде может быть высокое содержание железа. Тогда оксиды оседают на эмалированных стенках и оставляют след.

. Темно-рыжий налет появляется из-за старых труб и проржавевших деталей внутри бачка. Или же в вашей воде может быть высокое содержание железа. Тогда оксиды оседают на эмалированных стенках и оставляют след. Известковый налет . Грязно-серые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на поверхности и со временем превращаются в достаточно толстый слой.

. Грязно-серые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на поверхности и со временем превращаются в достаточно толстый слой. Мочевой камень. В состав мочи входит много минералов, которые могут накапливаться на поверхности унитаза и превратиться в каменный налет коричневого цвета.

Но несколько простых народных средств могут быстро разобраться со всеми этими проблемами.



Унитаз можно помыть народными средствами / Фото Pexels

Горчичный порошок

Сделать смесь достаточно просто: нужно только замешать 2 столовые ложки сухой горчицы, столько же лимонной кислоты и добавить 4 ложки крахмала. Потихоньку вливайте воду, постоянно помешивая смесь, пока не образуется кашица.

Намочите унитаз, а после этого равномерно вотрите смесь в грязные пятна на сантехнике и оставьте на 30 минут. После этого нужно потереть смесь щеткой, а остатки смыть водой.

Лимонная кислота и пепел

Смешайте древесную золу и лимонную кислоту в равных пропорциях – как правило, для обработки унитаза хватит двух пачек кислоты и столько же пепла. Тщательно смешайте ингредиенты и увлажните чашу унитаза. После этого насыпьте в нее смесь и оставьте до утра.

Почистите щеткой и промойте унитаз.