Ржавчина и мочевой камень на унитазе – это распространенная и очень неприятная проблема, с которой приходилось сталкиваться практически всем. И мириться с ней точно не стоит, поэтому 24 Канал рассказывает, как отмыть даже сложные загрязнения.

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Чем растворить мочевой камень в унитазе?

Если вы уже пытались использовать обычную бытовую химию, тогда вы знаете, что в борьбе с мочевым камнем она помогает не всегда. Средства убирают неприятный запах и поддерживают поверхностную чистоту. А вот для того, чтобы убрать застарелые, сложные загрязнения, нужно воспользоваться другими средствами.

Конечно, в магазинах вы можете найти немало продуктов, которые помогут убрать и ржавчину, и мочевой камень, и если вы хотите сэкономить или стараетесь избегать использования агрессивной химии в своем доме, тогда можно использовать и натуральные, безопасные средства.

В частности, одним из самых надежных считается уксус – его можно купить за копейки, а затем в чистом виде нанести на унитаз там, где он наиболее загрязнен. Можно уксус также смешать с содой – тогда эффект вас однозначно порадует.

Возьмите стакан уксуса и доведите его до кипения. Уже после того, как выключите конфорку, добавьте в него столовую ложку соды. Когда смесь немного вычахнет, нанесите ее на ржавчину и оставьте там на несколько часов.



Унитаз нужно качественно чистить / Фото Pexels

Вы заметите, что ржавчина и мочевой камень растворились полностью – и после этого воду в унитазе нужно смыть. Также вы можете налить уксус в бачок унитаза, чтобы он попадал на стенки сантехники каждый раз, когда вы смываете воду. Этот метод поможет и очистить бачок от надоедливой ржавчины.

Но уксус и сода – это не единственный действенный способ убрать мочевой камень – также в этом поможет средство из аммиака. Сначала нужно убрать всю воду из слива, надеть перчатки и добавить в ведро два литра воды.

В воду добавьте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака. С аммиаком работать нужно очень осторожно – убедитесь, что в этот момент дома нет детей и домашних животных.

Раствор залейте в унитаз, щеткой потрите налет и поверхность, чтобы средство вступило во взаимодействие с грязью. Закройте крышку и подождите несколько часов – после этого снова потрите сантехнику и промойте унитаз чистой водой.