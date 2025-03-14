В магазинах ви можете знайти чимало спеціалізованих засобів для чищення різноманітної сантехніки, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви не хочете витрачати гроші чи використовувати вдома агресивну хімію, не біда – народні засоби діятимуть анітрохи не гірше.

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Чому забруднюється туалет?

Звісно, через постійне використання унітаз буде бруднитися, проте окрім звичайної тьмяності можуть виникнути й інші види бруду: як-от вапняний наліт чи сечовий камінь. І не всі знають, звідки вони беруться та як з ними боротися.

Раніше ми вже розповідали, як відмити сечовий камінь з унітаза, аби назавжди розпрощатися з цією неприємною проблемою.

Ось основні види забруднення на унітазі:

Плями іржі . Темно-рудий наліт з'являється через старі труби та проржавілі деталі всередині бачка. Або ж у вашій воді може бути високий вміст заліза. Тоді оксиди осідають на емальованих стінках та залишають слід.

. Темно-рудий наліт з'являється через старі труби та проржавілі деталі всередині бачка. Або ж у вашій воді може бути високий вміст заліза. Тоді оксиди осідають на емальованих стінках та залишають слід. Вапняний наліт . Брудно-сірі відкладення утворюються через солі кальцію та магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на поверхні та з часом перетворюються на досить товстий шар.

. Брудно-сірі відкладення утворюються через солі кальцію та магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на поверхні та з часом перетворюються на досить товстий шар. Сечовий камінь. До складу сечі входить багато мінералів, які можуть накопичуватися на поверхні унітаза та перетворитися на кам'яний наліт коричневого кольору.

Але кілька простих народних засобів можуть швидко розібратися з усіма цими проблемами.



Унітаз можна помити народними засобами / Фото Pexels

Гірчичний порошок

Зробити суміш досить просто: потрібно тільки замішати 2 столові ложки сухої гірчиці, стільки ж лимонної кислоти та додати 4 ложки крохмалю. Потихеньку вливайте воду, постійно помішуючи суміш, поки не утвориться кашка.

Намочіть унітаз, а після цього рівномірно ввітріть суміш в брудні плями на сантехніці та залиште на 30 хвилин. Після цього потрібно потерти суміш щіткою, а залишки змити водою.

Лимонна кислота та попіл

Змішайте деревний попіл та лимонну кислоту у рівних пропорціях – як правило, для обробки унітаза вистачить двох пачок кислоти та стільки ж попелу. Ретельно змішайте інгредієнти та зволожте чашу унітаза. Після цього насипте в неї суміш й залиште до ранку.

Почистьте щіткою і промийте унітаз.