Чи можна брати речі з кладовища додому: знають одиниці

Кладовище – це місце, про яке існує величезна кількість прикмет та забобонів. І чимало з них стосуються того, чи можна брати речі з кладовища додому.

Під час відвідин близької померлої родини, варто пам'ятати, що з цвинтаря у жодному разі не можна забирати будь-які предмети, повідомляє 24 Канал. Інакше можна накликати біду не тільки на себе, але й на членів родини.

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Чому не можна забирати речі з цвинтаря?

Дуже часто на могилу близьких родичі приносять іграшки, квіти, сувеніри та інші речі, кожна з яких має певний сенс. Деякі вірять, що такі предмети можуть оберігати душу покійного, і якщо забрати їх, можна її потривожити, і тоді той захоче повернути предмет собі.

Окрім цього, деякі вірять, що люди можуть займатися чорною магією та начебто навмисно залишати на кладовищах зурочені речі. Інша ж людина, підібравши такий предмет, неодмінно накличе на себе біду.

Втім, церква не погоджується та називає подібні повір'я забобонами. Вважає також, що прикмети про те, начебто нічого не можна забирати з цвинтаря, і якщо щось впало, то підіймати не варто – неправдиві.

Якщо якась річ упала, то сміливо можна забрати її з цвинтаря, адже вона ваша. Та раніше ми розповідали, які речі ніколи не можна підіймати з землі.



Речі з цвинтаря забирати не радять / Фото Pexels

Що не можна робити на кладовищі?

Звісно, заборона забирати речі з цвинтаря – не єдиний забобон, у який вірять в народі. Також існують прикмети, що все хороше, сказане біля могили, там і залишається, а удача може відвернутися від людини. Тож варто бути дуже обережними зі словами.

Також не можна приходити з порожніми руками – радять нести на могилу квіти (обов'язково парне число), а також невелику кількість поминальної їжі, яку залишають на могилі покійного. Втім, брати із собою алкоголь не можна.

Коли йдете з цвинтаря, начебто не можна закривати хвіртку могильної огорожі, аби дозволити душі померлого вільно гуляти кладовищем і не злити її, замикаючи від інших померлих. Заборонено також відвідувати кладовище після заходу сонця.

Повір'я стверджують, що й рахувати гроші ніколи на кладовищі не можна – якщо так робити, потім ніколи їх не матимете, а фінансовий достаток зникне, удача відвернеться від людини. Не бажано на кладовищі та особливо біля могили взагалі не діставати гроші.