Розы не будут бледнеть и покрываться грибком: опрыскайте их средством из холодильника

Если вы хотите, чтобы даже в разгар жары ваш розарий выглядел роскошно, вам нужно позаботиться об уходе за этими прихотливыми цветами. Ведь очень часто во второй половине лета они начинают увядать и становиться бледными.

Розы, что в конце цветения теряют свой яркий цвет и вместо этого становятся очень бледными – это не редкость для цветоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, этого можно легко избежать с помощью одного простого средства, который также защищает от распространенной болезни.

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Чем обработать розы для лучшего цветения?

Розы – это элегантные растения, прекрасно вписываются в любой сад. Впрочем, как и многие другие цветы, они подвержены болезням, что могут повредить или даже уничтожить целые кусты. К счастью, есть один ключевой признак, что поможет понять, что ваши цветы в опасности.

Когда вы думаете о плесени и грибок, вы, вероятно, представляете себе влажный и неприятный воздух в помещении. Но она может поражать и растения в вашем саду – и на розах плесень имеет свое название – мучнистая роса.



Мучнистая роса может испортить цветение / Фото Pexels

Это грибковое заболевание, находящееся на цветах в состоянии покоя, пока не появятся нужные условия; в конце концов мучнистая роса проявляется в виде плесени, образующейся на листьях и стеблях, а также как тонкий белый налет, распространяющийся по кусту.

К счастью, избавиться от мучнистой росы на цветах можно довольно просто, и для этого вам нужно взять только один элементарный продукт из холодильника – молоко. Домашний молочный спрей – это очень эффективный способ борьбы с мучнистой росой на розах, и его чрезвычайно легко приготовить.

К слову, ранее мы уже рассказывали, за чем нужно следить, чтобы не потерять цветения лилий.

Молоко и воду нужно смешать в соотношении 4:6, а потом налить в бутылку с пульверизатором и в солнечный день обработать куст. Это поможет не только избавиться от мучнистой росы, но и вернуть цветам яркий, насыщенный цвет.