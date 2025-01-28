В холодное время мыши любят поселяться на чердаках или в подвалах, перебираясь даже в дом, пишет 24 Канал.

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Как избавиться от мышей в доме

Ночью они могут погрызть шнуры, надгрызть еду и наделать много вреда, поэтому от них надо избавляться сразу, как только заметили их след, потому что проблема еще и заключается в том, что мыши переносят опасные инфекции.

Чесночная вода

Для грызунов чеснок имеет очень неприятный запах, поэтому моментально их отпугнет из дома. Нужно заварить несколько зубчиков чеснока в 1 литре воды и дать настояться жидкости в течение суток. Далее настой надо процедить и распылить в тех местах, где потенциально могут быть грызуны.



Грызуны боятся резких запахов / Фото Pexels

Мятное масло

Отпугивает мышей также мятное масло, которое имеет сильный запах. Ватные спонжики надо смочить в этом масле и разложить в местах, где могут быть грызуны, или там, где вы их заметили. Чтобы запах оставался сильным и мыши больше не появлялись на кухне или других комнатах, их надо менять каждую неделю.

Чай

Не выбрасывайте использованные чайные пакетики из мяты или мелиссы, поскольку они могут быстро отпугнуть грызунов. Специалисты советуют отстричь небольшие кусочки фольги, поскольку шорох от нее пугает мышей. Сверху расставьте на фольгу чайные пакетики и дополнительно добавьте сверху еще несколько капель эфирного масла мяты или лаванды.

Резкий запах будет раздражать чувствительные обонятельные рецепторы мышей, поэтому они навсегда покинут дом и больше не вернутся на вашу территорию. Профилактически раз в 3 недели чайные пакетики с эфирным маслом можно менять на свежие.