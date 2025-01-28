Коты могут грызть листья ваших комнатных растений, или даже выкапывать землю из вазонов и играть с соцветиями. И это может быть опасно не только для ваших любимых растений, но и для домашнего любимца, сообщает 24 Канал.

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Используйте запахи

Кошки и коты не любят немало различных запахов, поэтому можно использовать их, чтобы отучить своего любимца подходить к вазонам. Специальные репелленты можно приобрести в ветеринарных магазинах, или же вы можете изготовить их дома самостоятельно.

Например, вы можете смешать обычную воду и мыло с сильным запахом – цитрусовым или лавандовым – и опрыскать пространство возле вазонов. Также в воде можно растворить и раздавленный чеснок. Но в таком случае запах может быть слишком резким не только для любимца, но и для вас.

Камни в вазонах

Если ваша кошка любит выгребать почву из горшков, вы можете помешать копанию, если выложите в горшок слой гальки или тяжелых камней. Не стоит утрамбовывать его слишком плотно, чтобы вода и дальше могла просачиваться в землю.



В вазоны с цветами можно положить камни / Фото Pexels

Также вы можете использовать и другие варианты: шишки, битую керамику, ракушки и тому подобное.

Замените почву

Если кошка использовала горшок как туалет, землю в нем необходимо как можно скорее поменять. Если этого не сделать, тогда не сомневайтесь – животное непременно вернется туда еще раз. Также советуют переставить горшок на место, до которого любимец не доберется.

Обклейте подоконник двусторонним скотчем

Его нужно не очень много – просто несколько полосок по периметру. Кошкам неприятна липкая поверхность, и с большой вероятностью они просто не будут прыгать на нее. Или же вы можете расставить цветы так, чтобы на подоконнике просто не оставалось места для запрыгивания.