Если мясо правильно хранилось, хранилось и готовилось, тогда риск с ним совсем небольшой. Впрочем, есть все же несколько вещей, на которые нужно обратить внимание в магазине для того, чтобы выбрать качественный продукт. И основными признаками качественного куриного мяса поделилась диетолог Дру Розалес.

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Срок годности

Вся упакованная курица имеет свой срок годности, и его нужно неукоснительно соблюдать. И даже если у вас возникает соблазн приобрести мясо со скидкой в 50%, сначала нужно обязательно проверить срок годности. Скидка свидетельствует о том, что он истекает за считанные дни, поэтому убедитесь, что вы успеете приготовить ее в течение этого времени.

Понюхайте курицу

Свежая сырая курица вообще не должна иметь никакого специфического запаха. И неприятный запах свидетельствует о том, что курица уже испортилась, а внутри есть бактерии. Поэтому любого вонючего мяса нужно обязательно избегать.



Запах курицы должен быть нейтральным / Фото Pexels

Присмотритесь к цвету

Сырая курица обычно бывает светло-розовой или бежевой. Любые другие цвета будут красным флажком, поэтому избегайте любого мяса, которое имеет серый или зеленый оттенок – это явный признак испорченности.

Проверьте упаковку

Упаковка у курицы должна быть полностью герметичной – только так она остается безопасной. Всегда проверяйте пакет на наличие разрывов или признаков утечки. Поврежденные пакеты дают бактериям возможность проникнуть внутрь и распространиться на продукты.

Покупайте целую курицу, когда это возможно

Обычно покупка целой курицы обойдется вам дешевле, чем те же части, но разрезанные на куски. Кроме того, это будет безопаснее. Каждая обработка куриного мяса – это вероятность, что оно было заражено бактериями, такими, как сальмонелла, поэтому нужно быть очень осторожными.