Якщо м'ясо правильно зберігалося, зберігалося та готувалося, тоді ризик з ним зовсім невеликий. Втім, є все ж кілька речей, на які потрібно звернути увагу в магазині для того, щоб обрати якісний продукт. І основними ознаками якісного курячого м'яса поділилася дієтологиня Дру Розалес.

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Термін придатності

Уся упакована курка має свій термін придатності, і його потрібно неухильно дотримуватися. І навіть якщо у вас виникає спокуса придбати м'ясо зі знижкою у 50%, спершу потрібно обов'язково перевірити термін придатності. Знижка свідчить про те, що він витікає за лічені дні, тож переконайтеся, що ви встигнете приготувати її протягом цього часу.

Понюхайте курку

Свіжа сира курка взагалі не повинна мати ніякого специфічного запаху. І неприємний запах свідчить про те, що курка вже зіпсувалася, а всередині є бактерії. Тож будь-якого смердючого м'яса потрібно обов'язково уникати.



Запах курки має бути нейтральним / Фото Pexels

Придивіться до кольору

Сира курка зазвичай буває світло-рожевою чи бежевою. Будь-які інші кольори будуть червоним прапорцем, тож уникайте будь-якого м'яса, яке має сірий чи зелений відтінок – це явна ознака зіпсованості.

Перевірте упаковку

Упаковка у курки має бути повністю герметичною – тільки так вона залишається безпечною. Завжди перевіряйте пакет на наявність розривів чи ознак витоку. Пошкоджені пакети дають бактеріям можливість проникнути всередину та поширитися на продукти.

Купуйте цілу курку, коли це можливо

Зазвичай купівля цілої курки обійдеться вам дешевше, ніж ті самі частини, але розрізані на шматки. Окрім того, це буде безпечніше. Кожна обробка курячого м'яса – це ймовірність, що воно було заражене бактеріями, такими, як сальмонела, тож потрібно бути дуже обережними.