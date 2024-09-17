Якщо ви намагаєтеся по максимуму використати осінній час, тоді потрібно подбати й про покупку деяких сезонних продуктів. Так ви й заощадите гроші, і зможете зробити свої страви наповненими поживними речовинами та вітамінами.

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Яблука

Звісно ж, не можна восени проходити повз ящики з яблуками. Саме в цю пору ці фрукти найбільш свіжі і насичені вітамінами, а також іншими поживними речовинами. Окрім того, з них можна приготувати чимало смачних страв у купу різних способів.

Перець

Пізньостиглі перці можуть стати чудовим доповненням до ваших страв, адже вони мають унікальний смак та містять надзвичайно велику кількість вітамінів. Окрім того, їх в цей період можна також закоптити чи засушити на зиму для того, щоб зберегти максимум смаку та користі. Ви можете готувати з перців заправки, пасти, сальсу і чимало інших смачних страв.

Коренеплоди

Звісно ж, у вересні потрібно використовувати на кухні і всі можливі коренеплоди. Ви можете запікати їх чи смажити, а також готувати у інші способи. Один з найкращих варіантів, що рекомендують шефи – щедро змастити овочі оливковою олією та поставити їх на запікання у духовку за температури у 400 градусів.



Картоплю потрібно запікати восени / Фото Pexels

Кабачки та гарбузи

Якщо ви хочете їсти кабачки, то краще робити це зі шкіркою, поки вони ще молоді – а саме у вересні. Все, що потрібно зробити – це порізати їх навпіл та збризнути невеликою кількістю олії. Повільно мажте їх, поки вони не стануть м'якими та золотисто-коричневими.

Морква

Смажена на сковороді, печена та свіжа морква – це ідеальна закуска до будь-якої їжі. Тож не забудьте про те, щоб додати свіжу моркву до свого вересневого списку покупок.

Цей продукт може довго і добре зберігатися і в холодильнику, і в коморі, а також з моркви можна приготувати і солоні, і солодкі страви.

Пастернак

Пастернак має солодкий землистий смак – він є більш виразним після перших заморозків, тож використовувати його найкраще восени. Посмажити пастернак дуже легко – його потрібно почистити та нарізати брусочками чи кружечками, змішати з олією, чебрецем, сіллю та перцем і запікати за температури 245 градусів.