Дачники и туристы знают, что готовить шашлык на хвойных дровах не стоит, но не все знают почему. Объясним это подробнее и расскажем, на каких дровах можно жарить мясо.

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На каких дровах нельзя жарить шашлык

Хвойные

Для жарки шашлыков хвойные деревья не подходят. Во время горения они выделяют не только смолы, но и токсичные вещества. После такого костра шашлык будет несъедобным, потому что все вредное может попасть в организм.

Лиственные

Не стоит жарить шашлык на дровах из рябины, акации, тополя или вяза. Эти деревья впитывают в себя загрязнения из окружающей среды и во время горения выделяют тоже плохие вещества.

Старые дрова

Дрова, которые длительное время лежат под дождем, солнцем или на морозе, не годятся для шашлыка. Такое дерево подходит только для костра, а не жарки мяса.



Не на всех дровах можно жарить шашлык / Фото Pexels

На каких дровах можно жарить шашлык

На вкус готового шашлыка влияет порода дерева и само качество дров. Для приготовления мяса лучше выбирать фруктовые породы дерева – ветви и сучки. Их зола дает хороший жар и коптят они не сильно.

Для приготовления хорошего шашлыка надо помнить, что мясо не любит палящий жар. Жарить мясо надо на тлеющем огне от углей. Таким образом шашлык мясо равномерно прогреется и подкоптится.