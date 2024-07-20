Дачники та туристи знають, що готувати шашлик на хвойних дровах не варто, але не всі знають чому. Пояснимо це детальніше та розповімо, на яких дровах можна смажити м’ясо.

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На яких дровах не можна смажити шашлик

Хвойні

Для смаження шашликів хвойні дерева не підходять. Під час горіння вони виділяють не лише смоли, але й токсичні речовини. Після такого багаття шашлик буде неїстівним, бо все шкідливе може потрапити в організм.

Листяні

Не варто смажити шашлик на дровах з горобини, акації, тополі чи в’яза. Ці дерева вбирають в себе забруднення з довкілля і під час горіння виділяють теж погані речовини.

Старі дрова

Дрова, які тривалий час лежать під дощем, сонцем чи на морозі, не годяться для шашлику. Таке дерево підходить лише для багаття, а не смаження м’яса.



Не на всіх дровах можна смажити шашлик / Фото Pexels

На яких дровах можна смажити шашлик

На смак готового шашлику впливає порода дерева та сама якість дров. Для приготування м’яса краще обирати фруктові породи дерева – гілки та сучки. Їхня зола дає хороший жар та й коптять вони не сильно.

Для приготування хорошого шашлику треба пам’ятати, що м’ясо не любить палючий жар. Смажити м’ясо треба на тліючому вогні від вугілля. Таким чином шашлик м’ясо рівномірно прогріється й підкоптиться.