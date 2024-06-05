Если вы имеете в доме животных или маленьких детей, или носите преимущественно светлую одежду, стирки может накапливаться очень быстро, и чуть ли не ежедневно придется запускать стиральную машинку. И тогда проблема выбора наиболее экономного режима становится действительно актуальной.

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Какой режим стирки нужно выбрать

Режим стирки – это всегда о сочетании двух составляющих: температуры, воды и времени. И в экорежиме вы будете использовать меньше воды и более низкую температуру, чем в большинстве других настроек. И стирка в таком случае будет длиться дольше. Если вы выберете этот режим, вам понадобится несколько длиннее цикл стирки, чтобы достичь такого же уровня чистоты ваших вещей.

Но нужно учитывать то, что самый дорогой процесс в стирке – это нагрев воды. Зато по сравнению с ним вращение барабана потребляет очень мало энергии. Поэтому, экорежим все равно будет гораздо более экономным, чем быстрая стирка с использованием горячей воды.

Стирка при более низкой температуре позволяет использовать на 35 – 59% меньше энергии, чем стирка при высокой. Примерно 90% электропотребления стиральной машины приходится на нагрев воды. Поэтому, вы экономите энергию, но не время.



Стирать нужно на экорежиме / Фото Pexels

Что делать, если в машине нет экорежима

Не все машины оборудованы экорежимом, и вы можете настроить нужные параметры самостоятельно. Выставьте температуру в 30 градусов – она будет достаточно эффективной. Большинство средств, которые можно купить в магазинах, прекрасно действуют в такой воде или даже при более низких температурах. Также нужно помнить, что экономия энергии на стирке полезно не только для вашего кошелька, но и для экологии.