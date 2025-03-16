Урожай превзойдет все ожидания: вот на какой глубине сажать картофель
- Оптимальная глубина посадки картофеля зависит от типа почвы: 8-10 см для дерново-подзолистых супесчаных почв и 6-8 см для черноземов лесостепной зоны.
- Размер клубней влияет на глубину посадки: для маленьких клубней оптимальная глубина 6-9 см, для средних - 8-12 см.
Картофель – это невероятный корнеплод, который очень легко вырастить, если знать несколько элементарных правил. В частности, на какую глубину сажать картофель в гребень.
Правильная посадка картофеля весной влияет не только на количество, но и на качество урожая, что вы получите впоследствии. И глубина посадки картофеля должна быть достаточно равномерной, чтобы она хорошо уродила, сообщает 24 Канал.
Интересно В эти дни обрезать плодовые деревья нельзя: останетесь без урожая
На какую глубину сажать картофель?
Ответ на этот вопрос назубок должен знать каждый огородник, планирующий весной высаживать этот корнеплод. И для того, чтобы ответить, нужно знать, какой тип почвы на вашем участке, ведь он очень важен.
В частности, для дерново-подзолистых супесчаных почв при гребневом методе посадки лучшей будет глубина 8 – 10 сантиметров от вершины гребня до клубня. А вот для черноземов лесостепной зоны лучше сажать на глубину 6 – 8 сантиметров. При этом, конечно же, нужно учесть и изменения погодных условий.
Но есть и еще один очень важный фактор – размер клубней, которые вы отобрали для посадки. Учитывайте, что большие нужно сажать глубже, чем мелкие. Для маленьких клубней, что весят до 50 граммов, оптимальной глубиной будет 6 – 9 сантиметров, а вот для средних – 8 – 12 сантиметров.
Картофель нужно высаживать правильно / Фото Pexels
Какие есть способы посадки картофеля?
Здесь также стоит быть внимательными, ведь это может повлиять на глубину посадки картофеля. Если вы используете метод высадки в контейнерах, под лопату или агроволокно, клубень нужно закапывать на 8 – 10 сантиметров, оставляя расстояние между ними не менее 30 сантиметров.
А вот если вы сажаете мотоблоком или под плуг, тогда глубина должна быть 10 – 12 сантиметров, а интервал между клубнями также должен быть 30 сантиметров.
Кстати, ранее мы рассказывали, что нужно положить в лунку к картофелю во время посадки, чтобы получить двойной урожай.
Когда сажать картофель?
Можно начинать высадку корнеплода уже тогда, когда температура почвы достигнет 7 градусов тепла. Впрочем, почва не должна быть сильно влажной, чтобы она не слипалась: так вам будет сложно ее обрабатывать. Поэтому подождите, пока он станет подсохшим, но не пересушенным.