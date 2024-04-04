Не кладите ее в ящик холодильника: как на самом деле надо хранить морковь

В холодильнике есть специальные ящики для овощей и фруктов, поэтому мы привыкли именно туда ставить морковь. Однако даже в холодильнике она может заплесневеть. На самом деле есть гораздо лучший способ хранения овощей.

Если вы замечаете, что ваша морковь быстро портится, то это все из-за того, что вы ее неправильно храните. Кажется, что это вполне нормально хранить морковь в нижнем ящике холодильника, но это может привести к ее быстрому высыханию и даже порче, потому что морковь чувствительна к холоду.

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Как правильно хранить морковь

Эксперт по садоводству Кристин Марр говорит, что морковь хочет сбалансированного уровня влаги и температуры, чтобы быть свежей, а вот пластиковый ящик в холодильнике не является совсем правильным местом для хранения этого овоща.

Сухой воздух в холодильнике приводит к тому, что морковь теряет влагу, поэтому после того, как вы ее достанете, она может и не быть хрустящей.

Чтобы морковь как можно дольше оставалась свежей неделями или даже месяцами, стоит воспользоваться несколькими методами хранения, которые способны удерживать влагу.



Советы по правильному хранению моркови / Фото Pexels

Хранение в банке

Помойте и нарежьте морковь на куски, удалив зеленую верхушку. Эта ботва будет впитывать влагу, поэтому морква быстрее начнет портиться. Бросьте порезанную морковь в банку и залейте холодной водой. Закройте крышкой и поставьте в холодильник. Меняйте свежую воду каждые несколько дней. Этот метод позволит храниться моркови на две недели дольше.

Хранение в полиэтиленовом пакете

Немытую целую морковь поставьте в полиэтиленовый пакет и плотно его закройте. Рекомендуется хранить морковь таким образом в самой холодной части холодильника. По словам эксперта, морковь способна продержаться в пакетах свежей несколько месяцев. Также рядом можете поставить сухое бумажное полотенце, чтобы оно впитывало лишнюю влагу от моркови, если она будет.